31 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Свыше 600 школьников в Гродно изучают китайский язык. Об этом сегодня журналистам на открытии кабинета китайского языка и культуры в средней школе №38 рассказал начальник отдела образования Гродненского горисполкома Андрей Семанчик, передает корреспондент БЕЛТА.

Большинство из них - ученики СШ №38. Эта школа стала первым учебным заведением в городе, где на базе нового кабинета будет изучение китайского языка как первого иностранного.

"Факультативно в школе китайский язык изучают уже почти 200 учеников. Популярность языка растет, взрослые и дети отмечают его перспективность. Уже свыше 600 учеников из 10 гродненских школ факультативно знакомятся с китайским языком и культурой", - отметил Андрей Семанчик. Он подчеркнул, что их могло быть и больше, но в Гродно отмечается нехватка квалифицированных учителей, которые могли бы на достойном уровне преподавать язык. Вопрос сейчас решается, причем как с белорусскими вузами, так и с китайской стороной. Отдел образования Гродненского горисполкома, например, заключил соглашение о сотрудничестве с коллегами из китайского города Луннань, предусматривающее обмен кадрами, наработками, совместную работу по обучению детей. Подобное договоры заключаются и между отдельными учебными заведениями двух стран.

Школьники СШ №38 Гродно учатся писать иероглифы

Начальник отдела образования Гродненского горисполкома Андрей Семанчик (слева)

Заместитель директора Республиканского института китаеведения имени Конфуция БГУ Сун Яньвэй

Как рассказал директор СШ №38 Сергей Киселев, недавно школу посетила делегация детей из Китая. Между школьниками двух стран завязались дружеские отношения, сейчас они общаются по интернету.

"В новом кабинете, который обустраивался в том числе по инициативе родителей, созданы комфортные условия для изучения языка. Использоваться в этой работе будут самые современные технологии", - отметил Сергей Киселев. Китайский язык как первый иностранный будут изучать третьеклассники. Каждый год переходить на изучение китайского будет новая параллель.

"Приятно, что в школе такое внимание уделяется изучению китайского языка. Важно, что у учеников уже есть успехи. Сегодня я привезла новые учебники", - сказала заместитель директора Республиканского института китаеведения имени Конфуция БГУ Сун Яньвэй. Она подчеркнула, что и в дальнейшем институт будет поддерживать отношения со школой, оказывать методическую и практическую помощь.-0-

Фото Леонида Щеглова