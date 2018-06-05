5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температурный рекорд 1913 года побит в Минске 4 июня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В Минске вчера был побит температурный рекорд 105-летней давности. Температура воздуха в столице поднялась до 29 градусов тепла. Предыдущий температурный максимум был установлен в 1913 году - тогда в Минске было плюс 28 градусов", - сказали в Гидромете.

В целом по стране температура воздуха днем 4 июня составляла от плюс 27 на севере до 30 градусов тепла на юге. Это на 4-7 градусов выше климатической нормы.

Сегодня в Беларуси ожидается переменная облачность. В некоторых районах, преимущественно по северо-востоку, пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется северо-западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха составит 14-19 градусов выше нуля, в южных районах - плюс 20-22.-0-

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