Терапевтический парк заложили в Партизанском районе Минска

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые объекты Терапевтического парка торжественно презентованы сегодня в зеленой зоне между переулком Клумова и водным каналом в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Как пояснила на церемонии закладки парка генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Ольга Мычко, идея такого объекта зародилась у представительницы Швейцарского Красного Креста в Беларуси Павлины Ракицкой, которая подсмотрела ее в Сингапуре. После долгих обсуждений совместно с инициативной группой пожилых Партизанского района, возглавляемой Альбиной Пожаевой, и при творческой поддержке учащихся Минского государственного архитектурно-строительного колледжа появился на свет проект первого в Минске терапевтического парка.

Проект был представлен на крупнейшем конкурсе социальных проектов Social Weekend и в декабре 2017 года получил приз зрительских симпатий, а также финансирование от спонсоров в размере Br4,1 тыс. для закупки скамеек и материалов. Например, приобретены гигантские наземные шахматы.

Большую часть работ по обустройству территории выполнили сами пожилые активисты. Установили скамьи и высокие клумбы, в которых уже сейчас высажены различные растения. "Это один из важнейших компонентов парка - возможность работать с землей, выращивать цветы и овощи. Благодаря высоте клумб, этим смогут заниматься в том числе и инвалиды-колясочники, - пояснила начальник управления социальной защиты администрации Партизанского района Светлана Петрова. - В перспективе таких клумб станет больше. Также появятся сенсорные дорожки, дополнительные скамьи и беседки, детские карусели и качели, будет заменено асфальтное покрытие, преобразится вход в парк - он будет украшен аркой. Это будет место, где пожилые люди, люди с инвалидностью, да и все желающие смогут интересно и с пользой для здоровья проводить время, черпать силы, воплощать свои мечты".

Для реализации задумок по проекту районная администрация, Красный Крест и местные пожилые активисты продолжат что-то делать своими силами и параллельно искать спонсоров, привлекать бизнес. А пока в парке развернут свою деятельность инициативные группы: будут проводиться занятия по скандинавской ходьбе, йоге, танцам.

"Думаю, в наших силах довести этот парк до совершенства. Есть ведь прекрасные воркаут-площадки для молодежи, так почему в таком замечательном Партизанском районе не сделать и площадку для тех, кто не может кататься на роликах, заниматься на турникетах? Начало положено - желаю успехов! Не будьте здесь гостями, приносите свои идеи и подключайтесь к работе как хозяева", - обратилась Ольга Мычко к жителям района.

Павлина Ракицкая отметила, что в концепции парка ориентировалась на передовую зарубежную практику. "В 2007 году Всемирная организация здравоохранения выпустила Глобальное руководство по созданию в городах благоприятных условий для пожилых людей. Среди его рекомендаций как конкретные практические шаги (удобные скамейки для пожилых в зеленых зонах, доступные для людей с инвалидностью туалеты с указателями и т.п.), так и долгосрочные задачи (формирование гражданской культуры, уважающей пожилых людей и учитывающей их интересы). В Глобальной сети ВОЗ уже 258 городов из 28 стран с благоприятными условиями для пожилых людей. Мы хотим, чтобы в будущем к этой сети присоединилась и наша столица", - заключила Павлина Ракицкая.-0-