Территорию транспортной развязки по пр. Победителей и ул. Орловской в Минске благоустроят

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Территорию транспортной развязки в районе пр. Победителей, ул. Орловской и площади Государственного флага в Минске благоустроят, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор предприятия "Минскзеленстрой" Игорь Кушнеревич.

Приступить к работам планируется в начале августа и завершить к зиме. На площади около 7,1 га высадят 113 деревьев, 2,1 тыс. хвойных и 3,3 тыс. лиственных кустарников, заменят около 2,5 тыс. кв.м плиточного покрытия пешеходных дорожек. В настоящее время проводится тендер по выбору генподрядной организации. Проект прошел необходимые согласования.

Также в текущем году будет проводиться работа по благоустройству парков и скверов. В частности, строители рассчитывают в ближайшие месяцы приступить к реализации второй очереди реконструкции парка им. Павлова. На этом этапе предстоит благоустроить территорию площадью свыше 4 га. Здесь обновят входную группу, дорожки, малые архитектурные формы, устроят площадки для установки сборно-разборной сцены и торговых павильонов.

Также, по словам Игоря Кушнеревича, продолжится благоустройство парка, расположенного вдоль берега Свислочи в районе гостиницы "Пекин".

В прошлом году принята программа развития зеленых зон города на пять лет, где определены виды, сроки и объемы работ по каждому объекту. Будут проводиться посадки дополнительных зеленых насаждений, замена малых архитектурных форм и др.-0-