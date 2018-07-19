Тонкости производства органических ягод обсудят на трансграничном семинаре в Пинске

19 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Полесском государственном университете 19-20 июля пройдет трансграничный семинар по вопросам производства органических ягод в приграничных районах Украины и Беларуси, сообщила корреспонденту БЕЛТА куратор проекта, профессор кафедры экономики и бизнеса ПолесГУ Людмила Совик.

Семинар посвящен вопросам подготовки производств органических ягодных культур к сертификации в соответствии с требованиями Европейского союза. Участники узнают о процедуре и порядке сертификации органического ягодного производства, международных стандартах, характере государственной поддержки органических производств в Беларуси.

Ожидается около 50 участников с двух сторон. Это белорусские и украинские фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств, производители органической продукции. В качестве экспертов перед ними выступят представители науки двух стран, службы стандартизации и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Специалисты-практики поделятся опытом ведения ягодного хозяйства в соответствии с органическими стандартами ЕС. Также запланирована поездка на ягодную плантацию фермерского хозяйства "Синяя птица" в Ганцевичском районе, посещение лаборатории интродукции и технологии ягодных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси в Ганцевичах.

Это будет второй трансграничный семинар по проекту Европейского союза "Формирование предпринимательской среды для производства органических ягод в трансграничных районах Украины и Беларуси". Всего запланировано провести на каждой стороне по четыре семинара. Так, уже 2-3 августа мероприятие пройдет на территории Украины. Участники посетят одно из фермерских хозяйств в Ровенской области, Национальный университет водного хозяйства и природопользования.

Осенью запланированы теоретические занятия и тренинги с начинающими фермерами. "Хотим подробнее познакомить их с агротехническими приемами, удобрениями, средствами защиты, способами сертификации органического производства. Нужно, чтобы люди понимали содержание работы и не боялись этого", - отметила Людмила Совик.

Проектом также предусмотрен конкурс работ, бизнес-идей фермерских хозяйств по органическому производству в трансграничных регионах. Победители получат призы. "Кроме того, планируется совместное украинско-белорусское издание рекомендаций по органическому производству. Мы хотим собрать, обобщить практический опыт для тех, кто хотел бы этим заниматься. То, что органическое земледелие нужно, уже ни у кого не вызывает сомнений", - дополнила куратор проекта.

Проект рассчитан на 14 месяцев и реализуется до 30 января 2019 года.-0-