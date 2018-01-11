11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торговые места для пенсионеров и инвалидов в 2018 году выделяются бесплатно на 16 рынках Минска, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Между Минским горисполкомом и руководителями рынков заключены соглашения о предоставлении пенсионерам и инвалидам торговых мест на бесплатной основе. На данных площадках указанные продавцы могут реализовывать до 20 кг сельскохозяйственной продукции, выращенной на земельном участке, предоставленном для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества.

Торговые места выделяются при предъявлении документов, подтверждающих право на льготу: удостоверения; справки о том, что реализуемая продукция произведена физическим лицом и (или) лицами, состоящими с ним в отношениях близкого родства или свойства, опекуном, попечителем и подопечным на находящемся на территории Беларуси земельном участке.

Соглашение действует с 11 января до 1 декабря 2018 года с 15 рынками Минска: "Тутэйшы" (пр. Партизанский, 99); "Чижовский рынок" (пр-д Ташкентский, 5); "Свелта" (ул. Малинина, 35а); "Серебрянка" (ул. Плеханова, 89); "Велозаводской" (пер. Рабочий, 5); "Червенский рынок в Лошице" (пер. Маяковского, 184), "Московский" (пр. газ. Звязда, 16); "Малиновка" (ул. Есенина, 76); "Уральский" (ул. Фроликова, 8); "Уручье-3" (ул. Никифорова, 51); "Восток" (ул. Славинского, 45а); "Минский Комаровский рынок" (ул. В.Хоружей, 8); "Курасовщинский рынок" (ул. Корженевского, 2), "Западный" ( ул. Бурдейного, 6); ООО "Торговый дом "Ждановичи" (ул. Тимирязева, 123). На рынке "Раковский кирмаш" (ул. Д.Марцинкевича, 11) на безвозмездной основе можно будет торговать с 1 мая по 1 декабря 2018 года.-0-