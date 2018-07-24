Товаропоток в зоне действия Гродненской таможни в I полугодии возрос на 23%

24 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В зоне действия Гродненской региональной таможни в первом полугодии отмечается рост товаропотока: перемещено более 400 тыс. т товаров, что на 23% больше, чем в аналогичный прошлогодний период, сообщили БЕЛТА в таможне.

"Существенными факторами, повлиявшими на такой рост, стали оптимизация таможенного контроля и активная работа с участниками внешнеэкономической деятельности. Положительное влияние оказало усовершенствование применения передовых форм и методов работы, в том числе предварительного и электронного декларирования", - отметили в Гродненской региональной таможне.

В первом полугодии 2018 года доля партий ввозимых на территорию ЕАЭС товаров, время выпуска которых не превышает 2 часа, составляет более 80%. Это существенно больше того показателя, который был заложен стратегией развития таможенных органов (22%).

В Гродненской региональной таможне отмечают и положительные результаты выпуска товаров в автоматическом режиме.-0-