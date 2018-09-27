Трагическую дату сожжения Шкленниково отметили митингом-реквиемом в Мядельском районе

27 сентября, Шкленниково /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Трагическую дату 75-летия сожжения Шкленниково отметили сегодня митингом-реквиемом в Мядельском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Деревня Шкленниково была дотла сожжена 27 сентября 1943 года немецко-фашистскими оккупантами за то, что ее жители помогали партизанам. Заживо сожгли 16 жителей, а по некоторым данным, погибших было больше. Людей помоложе угнали в Германию, в том числе с маленькими детьми на руках. Красивая лесная деревушка превратилась в страшное пепелище с человеческим прахом. После войны деревня была восстановлена.

Почтить память погибших на митинг-реквием в Шкленниково собрались внуки и правнуки погибших, жители этой и соседних деревень, школьники, представители Мядельского райисполкома, Сватковского сельсовета. А самое главное - присутствовали оставшиеся в живых очевидцы тех жутких событий. В годы Великой Отечественной войны они были совсем детьми, а сейчас им около 80 лет.

Этот солнечный день - со слезами на глазах... Звучит траурная музыка. Минута молчания, возложение цветов и плачущие бабушки... Прошли десятилетия, а для них это было как вчера. Люди с болью вспоминают страшные события 75-летней давности. Некоторым удалось бежать в лес, болото. Многих немцы догоняли и тут же расстреливали, потом согнали оставшихся и сожгли их заживо. А затем и вся деревня, 58 дворов, была объята пламенем.

85-летней жительнице деревни Мацки Владиславе Берняк тогда было 10 лет. Она потеряла бабушку, Винцулю Чернявскую, чье имя сейчас высечено на обелиске в скорбном списке погибших. В этом списке и Адам Гришкевич. Приехавшие на митинг родственники рассказали, что он пытался бежать, но его догнали в поле. По словам очевидцев, его привели обратно и сожгли. На долю жительницы Шкленниково Татьяны Чернявской выпало немало испытаний. Воспоминания болью отзываются в ее рассказе. В то трагическое время ей было всего три года. Дядю расстреляли, а ее с мамой и братом угнали в Германию. Только через два года она вернулась домой, жила с родными в землянке, как и многие другие односельчане. Еще один очевидец тех событий - 91-летняя Мария Купревич. Тогда ей, 16-летней девушке, удалось убежать в лес, а бабушка Магдалена Малько сгорела.

Митинг-реквием был организован Мядельским райисполкомом и Сватковским сельсоветом.

В этот день траурные мероприятия прошли и в Брусах, которые так же, как и деревни Андрейки, Шкленниково, были сожжены 27 сентября 1943 года. Всего в Мядельском районе в годы Великой Отечественной войны фашисты сожгли 68 деревень.-0-