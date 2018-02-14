Тракторный биатлон пройдет в Сморгонском районе 24 февраля

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабное зрелищное шоу - тракторный биатлон - пройдет 24 февраля на территории песчаного карьера в Сморгонском районе Гродненской области, сообщили БЕЛТА в ОАО "МТЗ".

На площадке будут соревноваться пять команд, в каждой из которых по три трактора - Belarus-132Н и Belarus-152. Выбор именно этих моделей не случаен, поскольку они производятся на Сморгонском агрегатном заводе, входящем в "МТЗ-Холдинг". Старт гонки запланирован на 13.00, предусмотрена трансляция действа в режиме реального времени на специально установленный экран.

"Условия нестандартной эстафеты максимально приближены к оригинальным, разве что "спортсмены" МТЗ сменят лыжи на малогабаритные тракторы, а биатлонные винтовки - на пейнтбольные ружья. Тракторы будут двигаться по пересеченной местности с препятствиями. Для участников предусмотрены основной круг и штрафной, на случай промаха", - отметили на предприятии.

Для гостей необычных состязаний развернется полевая кухня, торговые ряды по продаже товаров народного потребления, сувенирной продукции, выступят белорусские исполнители. Зрители могут принять участие в конкурсах и викторинах с вручением сувениров и подарков, покататься на тракторе и почувствовать себя участником тракторного биатлона.

Мероприятие проводится с целью поддержки белорусских спортсменов на Олимпийских играх в Пхенчхане, привлечения внимания молодежи к зимним видам спорта, а также для повышения интереса иностранных туристов к Беларуси.-0-