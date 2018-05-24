Трассы двух автобусных маршрутов Минска изменены из-за закрытия участка ул.Ульяновской

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трассы двух автобусных маршрутов Минска временно изменены в связи с закрытием движения по участку ул. Ульяновской, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

Приостановка движения всех видов транспорта по участку от ул. Ленина до ул. Свердлова стала причиной того, что 26 и 27 мая, а также 2 и 3 июня автобусы №901 и 127 изменят свои маршруты.

Движение первого из них в направлении Комаровского рынка будет организовано по ул. Бобруйской, Ульяновской, Свердлова, Маяковского, Аранской, Ленина, Ульяновской, Первомайской и далее по маршруту. В направлении ДС Дружная - по ул. Ульяновской, Ленина, Аранской, Маяковского, Свердлова, Кирова, Бобруйской и далее по маршруту. На изменяемом участке будет совершаться остановки: ст.метро "Первомайская", Ленина, фабрика "Коммунарка", Смоленская, "Белмедпрепараты", Аранская, Технологический университет.

Движение автобусного маршрута №127 от ул. Тростенецкой организуется по ул. Аранской, Маяковского, Свердлова, просп. Независимости, ул. Бобруйской, Свердлова, Маяковского, Аранской, Тростенецкой с выполнением остановочных пунктов фабрика "Коммунарка", "Белмедпрепараты", Аранская.

Кроме того, будет работать временный автобусный маршрут №912 ДС Серебрянка - ст. метро "Первомайская" со следованием по ул. Якубова, Плеханова, просп. Рокоссовского, ул. Тростенецкой, ул. Ленина с выполнением всех промежуточных остановочных пунктов.

Временные схемы движения можно посмотреть на сайте Минсктранса.-0-