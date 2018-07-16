Тренинги для отцов намерены проводить во всех районах Минской области

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бесплатные тренинги по осознанному отцовству планируется провести во всех районах Минской области в течение 2018/2019 учебного года, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор социально-просветительского учреждения "Отцовство" Александр Величко.

"Раньше занятия проходили только в Минске, а в прошлом учебном году мы вышли за пределы столицы: слушатели посещали тренинги в Жодино и Борисове. Из областных городов работаем в Бресте и Гомеле. Но в течение нового академического года планируем организовать встречи с отцами во всех районных центрах Минской области и в каждом областном городе страны", - поделился Александр Величко.

Деятельность учреждения привязана к академическому году потому, что социально-просветительское учреждение "Отцовство" работает через школы. Папы собираются на родительские собрания, где вместе обсуждают свою роль в семье. Для тех, кто проникается темой, создаются отдельные группы. Мужчинам рассказывают, как важно их влияние на формирование ответственности, лидерских качеств и навыков общения у детей. Семинар проходит в интерактивной форме: аудиторию делят на группы, где люди обсуждают предлагаемые вопросы и обмениваются опытом.

Как отметил Александр Величко, увеличивается не только число городов, но и раширяется аудитория. В частности, разработан семинар для мам. На занятия приглашают тех, кто хочет помочь мужу стать более активным в жизни семьи. Специалисты помогают женщинам "вооружиться надежными аргументами и практическими советами". Также недавно появилось два семинара для подростков. Парням рассказывают, как быть настоящим мужчиной и какие качества в себе нужно воспитывать. А девушкам дадут советы, как найти принца. Пробные тренинги в июле уже проводили.-0-