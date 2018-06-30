30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Треть месячной нормы осадков выпала в Брагине за сутки, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В Брагине ночью была гроза, прошел сильный дождь, выпало 20 мм осадков. Месячная норма осадков в июне для Брагина - 65 мм, так что за сутки выпала треть месячной нормы. В Гомеле тоже был сильный дождь, за прошедшие сутки выпало 10 мм осадков", - сообщили в Белгидромете.

Сегодня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Будет облачно с прояснениями. Преимущественно по востоку Беларуси пройдут дожди, по Гомельской и Могилевской областям сильные дожди. Ветер прогнозируется северный 6-11 м/с, утром и днем на значительной части территории с порывами до 15-20 м/с. Будет 15-21 градус тепла.-0-

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