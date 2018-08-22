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Три детских сада откроют в Минске ко Дню города

Регионы 22.08.2018 | 14:59
Фото из архива
Фото из архива
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22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три детских сада откроют в Минске ко Дню города, сообщила сегодня журналистам начальник отдела технического надзора за капитальным и текущим ремонтом объектов образования комитета по образованию Мингорисполкома Ирина Бугакова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ежегодно сеть учреждений образования Минска прирастает. В Московском районе 1 сентября прозвенит первый звонок в средней школе - новостройке №204 по улице Я.Чечота, 18. Это школа с современным учебным оборудованием, современными спортивными площадками и бассейном, рассчитанная на 1020 мест. Поэтапно в городе решается вопрос обеспеченности учреждениями дошкольного образования шаговой доступности. Уже введен в эксплуатацию детский сад во Фрунзенском районе, завершается строительство еще трех в микрорайонах Лошица, Лебяжий и Фрунзенском районе. Они будут открыты ко Дню города", - отметила Ирина Бугакова.

По ее словам, в этом году около Br40 млн направлено из бюджета Минска на улучшение материально-технической базы учреждений образования и ремонтно-строительные работы. Основной объем работ проведен в летний период. "Выполнялась тепловая модернизация зданий, ремонт инженерных систем, приводились в надлежащее техническое состояние системы пожарной сигнализации. По текущему ремонту, кроме традиционных видов работ, таких как ремонт кровель, фасадов, спортивных залов, особое внимание было уделено качеству подготовки пищеблоков, продолжена замена оконных блоков. С этой целью из бюджета города было дополнительно выделено Br2,5 млн и более Br700 тыс. - на приобретение торгово-технологического оборудования для улучшения материально-технической базы пищеблоков учреждений образования", - отметила представитель комитета по образованию.

Ирина Бугакова добавила, что к учебному году материальную помощь получат более 25 тыс. детей из многодетных семей. Треть из них, а это 8 тыс., ее уже получили. На эти цели из бюджета выделено Br1,6 млн.-0-

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детские сады, Минск
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