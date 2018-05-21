21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 22-24 мая, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие запланировано 22 мая в отделе обслуживания граждан №2 (просп. Любимова, 14). Свои предложения презентуют представители ООО "Добрый день", ОАО "Белрыба".

Вторая мини-ярмарка пройдет 23 мая в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Я.Коласа, 69) при участии представителей УП "Ремавтодор Фрунзенского района Минска", ООО "Сувенир".

Завершит недельную программу акций по трудоустройству мини-ярмарка в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32). Со своими вакансиями соискателей ознакомят представители ОАО "КСП-92", ОАО "Постторг".

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Соискатели рабочих мест смогут узнать о наличии вакансий, условиях труда и оплате, проконсультироваться по вопросам занятости, переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела.-0-