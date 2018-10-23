Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 23-25 октября

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске на этой неделе, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие состоится 23 октября в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр. Любимова, 14). Со своими вакансиями соискателей ознакомят представители ОАО "Комплект", ОАО "Азарэнне", ЖЭУ №2 Октябрьского района, АКУП "Спецкоммунавтотранс", ГП "Ремавтодор Октябрьского района Минска".

На следующий день безработных ждут в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Я.Коласа, 69), где будет представлен выбор вакансий от АКУП "Спецкоммунавтотранс", УП "МАФ" и ОАО "Автоспецтранс".

Завершит неделю трудоустройства 25 октября мини-ярмарка в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32). Свои вакансии предложат представители ремонтно-строительных филиалов Первомайского и Октябрьского районов и ремонтно-реставрационный филиал ОАО "Минскремстрой", филиал "Электромонтажстрой" ОАО "Минскремстрой" и "Трест №15 Спецстрой".

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Соискатели рабочих мест смогут узнать о наличии вакансий, условиях труда и оплате, проконсультироваться по вопросам занятости, переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела.-0-