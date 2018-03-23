Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 27-29 марта

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная служба занятости на следующей неделе проведет три мини-ярмарки вакансий, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
Первое мероприятие запланировано на 27 марта в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите (пр-т Любимова, 14). В мини-ярмарке примут участие представители тоннельного отряда №1 СКУП "Минскметрострой", ремонтно-строительного филиала Октябрьского района ОАО "Минскремстрой".
Следующая мини-ярмарка состоится 28 марта в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Якуба Коласа, 69). Вакансии соискателям предложат также представители ООО "Тент Фос" и Территориального центра социального обслуживания населения Первомайского района Минска.
29 марта в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32) свои предложения о трудоустройстве представят РУП "БЕЛИНТЕРТРАНС - транспортно-логистический центр" БЖД, торговое ЧУП "Анна-сервис", ОАО "Минский тракторный завод".
Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00, можно узнать о наличии вакансий, условиях труда и оплате, проконсультироваться по вопросам занятости, переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4028 BYN
|2.4 BYN
|2.408 BYN
|USD
|1.9487 BYN
|1.946 BYN
|1.95 BYN
|RUB
|3.4127 BYN
|3.407 BYN
|3.415 BYN