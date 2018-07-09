Тротуары вблизи девяти остановок в Минске оборудованы тактильной плиткой

9 июля, Минск / Корр. БЕЛТА/. Полосы тактильной плитки, помогающие слабовидящим ориентироваться в пространстве, в Минске с начала года оборудованы на девяти остановках общественного транспорта, сообщил сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме генеральный директор ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Денис Глинский, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам Дениса Глинского, в городе проводится модернизация пешеходных зон, направленная на создание безбарьерной среды. В вопросах размещения шуц-линий специалисты консультируются с представителями Белорусского товарищества инвалидов по зрению.
Кроме того, в столице принимаются меры по повышению безопасности дорожного движения. В первом полугодии обустроено 18 искусственных неровностей на проезжей части, оборудовано 13 островков безопасности. До конца года еще свыше 40 участков улично-дорожной сети сделают более безопасными.
Также в районе пешеходных переходов проводится понижение бортового камня. В текущем году будет реализовано свыше 1 тыс. таких мероприятий, из них 320 выполнено. Работы проводятся во время текущего ремонта и финансируются из бюджета города.-0-
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