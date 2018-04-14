"Труд крут!": масштабная акция БРСМ по благоустройству малой родины прошла в Минске

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабная акция "Труд крут!" Минской городской организации ОО "БРСМ" по наведению порядка на земле прошла сегодня в парке Победы с участием около 100 представителей разных поколений, передает корреспондент БЕЛТА.

На территории парка Победы со стороны ул. Орловской с утра кипит работа: идет уборка прошлогодней листвы, очистка дорожек и площадок от мусора, покраска скамеек. Здесь рука об руку трудятся около 100 добровольцев, среди которых представители союзной молодежи столичных университетов, ветераны комсомольского движения, члены Минской городской организации ветеранов. Всех добровольцев поделили на 10 групп, для каждой обозначили свой фронт работ.

Глава администрации Центрального района Игорь Бузовский

Как отметила второй секретарь Минской городской организации ОО "БРСМ" Юлия Зинкевич, связь поколений присутствует не только на мероприятиях по благоустройству. "В Год малой родины мы активно проводим трудовые акции. Сегодня мы собрали несколько поколений, чтобы сделать парк чище. Нынешний союз молодежи - это преемник комсомола. Ветераны могут поделиться опытом и знаниями о том, что было, а наше молодое поколение может рассказать, что новое есть у нас сейчас. Все новое - хорошо забытое старое. Поэтому мы поддерживаем связь поколений", - рассказала Юлия Зинкевич.

Справа - декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин

Диана Остапенко

Пользу общения представителей разных поколений отметил и ветеран комсомольского движения Вячеслав Радомский. По его словам, инициативы прошлых лет перенимаются сегодняшним союзом молодежи. "И это хорошо. Единение поколений дает мощный толчок развитию БРСМ, помогает организации двигаться вперед и становиться лучше", - считает он.

Традиционно после плодотворной работы участники трудовой акции могли подкрепить свои силы порцией солдатской каши из полевой кухни и горячим чаем. Субботник символично объединил представителей юного и старшего поколения идеей поддержания благополучия и заботы о родном городе, о своей малой родине.

Субботники по благоустройству и озеленению территорий прошли сегодня в каждом районе Минска как часть месячника по уборке, благоустройству и озеленению территорий столицы.-0-

Фото Оксаны Манчук