Центр активного долголетия откроется в Минске 12 февраля

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центр активного долголетия, где люди в возрасте смогут интересно проводить время, откроется в Минске 12 февраля, сообщили БЕЛТА организаторы.

Центр расположился по ул. Мясникова, 76. Он позволит организовывать досуг пожилых людей и мероприятия, направленные на повышение их занятости и вовлечение в социально-культурную жизнь города. Например, на базе центра пожилых минчан научат основам предпринимательства, сценическому мастерству, ландшафтному дизайну, проведут спортивные занятия, психологические тренинги, мастер-классы по дефиле и курсы по стилю.

"Планируется открыть при центре танцевальную группу, школу по правам пациентов, секцию по туризму, творческие мастерские. Хотим организовать арт-терапию и фитотерапию и проводить лекции о здоровье. Запланировано более 50 направлений деятельности, - рассказал один из руководителей Дмитрий Климкович. - Идея создания такого места родилась у моей подруги после стажировки в США, где похожие центры совмещают в себе учебные классы и уютные кафе. Таким образом, это пространство больше, чем просто кафе или клуб. Центр станет местом встреч и совместного проведения времени".

В перспективе организаторы центра планируют восстановить историю дома XIX века, в котором он расположился. Ранее здесь была женская еврейская гимназия, в свое время в доме жил Янка Мавр.

Чтобы познакомить с возможностями центра, с 13 по 15 февраля в нем пройдут дни открытых дверей. Запланированы пробные занятия, предусмотрена запись на понравившийся курс и оформление бесплатной инфоподписки на регулярные программы.

Главными учредителями выступили частное предприятие "Ценный капитал" и социально-благотворительное учреждение "Центр активного долголетия".-0-