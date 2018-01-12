Центр китайской медицины создан на базе Минской областной клинической больницы

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центр традиционной китайской медицины создан на базе Минской областной клинической больницы, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделением медицинской реабилитации учреждения здравоохранения Людмила Рыбина.

Тожественная церемония открытия центра состоится 16 января, в ней примут участие представители Управления китайской традиционной медицины провинции Чжэцзян. С 17 по 28 января врачи из Поднебесной поделятся своим опытом с белорусскими специалистами и проведут мастер-классы. Проект направлен на укрепление двустороннего сотрудничества, станет хорошей платформой для культурного обмена, подготовки специалистов.

В больнице оборудованы четыре процедурных кабинета и кабинет врачей-рефлексотерапевтов. Пациентам предлагается пройти процедуру классического иглоукалывания (акупунктура), лазеропунктуру, электропунктуру, вакуум-рефлексотерапию, гирудотерапию, аурикулорефлексотерапию. Для уточнения состояния органов и систем организма проводится аппаратное электропунктурное тестирование по методу Накатани, полученные результаты учитываются при составлении лечебных рецептов, выборе и сочетании точек акупунктуры.

Рефлексотерапия - это немедикаментозный метод лечения, заключающийся в воздействии на функции организма различными по силе, характеру и продолжительности раздражения точек акупунктуры (биологически активных точек). Предполагается, что для обучения коллег из Китая приедут два специалиста по акупунктуре и один по восточному массажу. Затем, как ожидается, врачи из Беларуси пройдут стажировку в Китае.-0-