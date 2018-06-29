Центр обслуживания плательщиков создан в новом здании налоговых органов Брестской области

29 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня торжественно открылось новое административное здание налоговых органов области, передает корреспондент БЕЛТА.

В здании по проспекту Машерова разместились налоговые инспекции Ленинского и Московского районов Бреста, а также областная инспекция МНС, которые до этого находились в разных концах города. Полезная площадь восьмиэтажного здания - около 4 тыс. кв.м. По словам министра по налогам и сборам Сергея Наливайко, здесь выдержаны все стандарты по обслуживанию посетителей. "В соответствии со стратегией развития налоговых органов принято решение выстраивать взаимодействие с плательщиками в новом формате, создавая такие центры обслуживания. Здесь внедрены все новейшие технологии: элементы электронной очереди, взаимодействие с налоговым инспектором, работают системы аудио- и видеозаписи", - сказал министр.

Сергея Наливайко

Председатель облисполкома Анатолий Лис выразил уверенность, что в новых условиях будет удобно и налоговым инспекторам, и их клиентам. "Условия, в которых до этого работали налоговые службы области, давно не соответствовали современным требованиям. Самое главное - это удобство для людей, когда все вопросы можно решить быстро и цивилизованно", - отметил губернатор.

Анатолий Лис

Юрий Лилисон

Проектированием и строительством здания занималось ОАО "Полесьежилстрой". Проект реализовывался с 2010 года. По мнению участников церемонии, объект стал украшением города в районе Кобринского путепровода.

В 2017 году в Беларуси создано 11 центров обслуживания плательщиков. В планах МНС этого года - открыть не меньше таких центров во всех областях и Минске.-0-

Фото Вадима Якубёнка