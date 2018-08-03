Центр по стажировке работников провинции Ганьсу открылся в Гродненском госуниверситете

Заместитель председателя ассоциации дружбы народов с заграницей провинции Ганьсу Лю Сяолин и управляющий делами Гродненского облисполкома Игорь Попов во время церемонии открытия центра

3 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Центр по стажировке работников провинции Ганьсу открылся сегодня в здании Гродненского государственного университета им. Янки Купалы, передает корреспондент БЕЛТА.

Церемония открытия центра прошла во время визита в Гродненскую область делегации провинции Ганьсу (Китай). Регионы сотрудничают более 10 лет.

Управляющий делами Гродненского облисполкома Игорь Попов и заместитель председателя ассоциации дружбы народов с заграницей провинции Ганьсу Лю Сяолин во время церемонии открытия центра

"С рядом организаций провинции, с органами власти сотрудничает и университет. В течение нескольких последних лет мы приняли несколько групп специалистов из Китая. По программе облисполкома они знакомятся с особенностями региона, мы же обеспечиваем их обучение русскому языку. Качество подготовки, как видим, китайскую сторону устраивает, поэтому принято решение об открытии подобного центра", - отметил проректор по учебной работе ГрГУ им. Янки Купалы Юрий Белых.

Благодаря договорным отношениям с некоторыми китайскими университетами налажен обмен студентами, реализуются совместные программы. Постоянно в ГрГУ им. Янки Купалы увеличивается количество студентов из Китая. Ежегодно в университете планируют принимать как минимум одну группу специалистов из провинции Ганьсу для изучения русского языка. Юрий Белых добавил, что в будущем возможно увеличение количества слушателей, для этого есть необходимая и материальная, и методическая базы.

В новом центре

Аналогичный центр, как предполагается, будет открыт в городе Ланьчжоу (на базе Северо-Западного педагогического университета). Между вузами существуют договорные отношения.

"Открытие базы по стажировке специалистов станет хорошим стимулом для развития сотрудничества между регионами. Важно помимо экономических связей налаживать культурные и образовательные контакты, ближе знакомиться с особенностями других стран", - сказал заместитель председателя ассоциации дружбы народов с заграницей провинции Ганьсу Лю Сяолин. Он подчеркнул, что китайская сторона намерена расширять сотрудничество с Гродненским регионом по различным направлениям. Для этих целей было предложено создать двусторонний комитет по дружбе и сотрудничеству, который поможет оперативно решать возникающие вопросы.-0-

Фото Леонида Щеглова