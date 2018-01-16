Центр традиционной китайской медицины открылся в Минской областной клинической больнице

16 января, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Центр традиционной китайской медицины официально открыт сегодня на базе Минской областной клинической больницы (МОКБ) в Лесном (Минский район), передает корреспондент БЕЛТА.

Представитель Управления китайской народной медицины провинции Чжэцзян и главный врач Минской областной клинической больницы Андрей Королько.

В церемонии открытия центра участвовали представители главного управления здравоохранения Миноблисполкома, Управления китайской традиционной медицины провинции Чжэцзян, а также руководство и врачи МОКБ. Центр создан на базе отделения медицинской реабилитации. В его состав вошли пять помещений, где располагаются процедурные кабинеты. Для оснащения центра закуплено современное оборудование.

Заведующий кафедрой рефлексотерапии БелМАПО на базе 10-й городской клинической больницы Минска, профессор, главный внештатный специалист по нетрадиционным методам лечения Александр Сиваков

В Центре традиционной китайской медицины

По 28 января в новом центре врачи из Китая поделятся опытом с белорусскими специалистами и проведут мастер-классы. Пациентам предлагается пройти процедуру классического иглоукалывания (акупунктура), лазеропунктуру, электропунктуру, вакуум-рефлексотерапию, гирудотерапию, аурикулорефлексотерапию. Для уточнения состояния органов и систем организма проводится аппаратное электропунктурное тестирование по методу Накатани, результаты учитываются при составлении лечебных рецептов, выборе и сочетании точек акупунктуры. Рефлексотерапия представляет собой немедикаментозный метод лечения, заключающийся в воздействии на функции организма различными по силе, характеру и продолжительности раздражения точек акупунктуры (биологически активных точек).

Как отметил главный врач МОКБ Андрей Королько, делегация специалистов из Минской области посетила КНР, где ознакомилась с методами, используемыми в китайской традиционной медицине. "Они будут внедрены в новом центре с учетом местных особенностей. У нас уже имеются хорошие основы в рефлексотерапии, акупунктуре, - сказал он. - Центр будет тесно связан со всеми службами больницы и решать задачи во взаимодействии с ними. Планируется, что в день он сможет принять до 50 пациентов. Имеется предварительный лист ожидания, и все желающие смогут в сжатые сроки пройти необходимое обследование и курс лечения".

Медсестра по физиотерапии Вероника Калевич

Во время открытия Центра традиционной китайской медицины

По словам Андрея Королько, для пациентов, которые находятся на стационарном лечении в областной клинической больнице, при наличии показаний помощь в центре традиционной китайской медицины будет оказываться на бюджетной основе. На платной основе центр смогут посетить амбулаторные пациенты при условии прохождения стандартных обследований. Противопоказаниями к лечению в центре являются тяжелые формы инфекционных заболеваний, онкологическая патология. Методы китайской традиционной медицины эффективны при лечении заболеваний позвоночника, сосудистого русла, суставов, сердечно-сосудистой, ревматологической патологии.

В дальнейшем предполагается повышать квалификацию врачей нового центра. Планируется направить белорусских специалистов на продолжительные курсы в КНР для их обучения на базе центров традиционной китайской медицины.-0-

Фото Егора Павлющика