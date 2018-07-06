Центры обслуживания плательщиков планируется открыть в 2018 году в Орше и Витебском районе

6 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области в 2018 году планируется открыть центры обслуживания плательщиков в Орше и Витебском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе областной налоговой инспекции.

Новый формат взаимодействия с плательщиками, который внедряет налоговое ведомство с 2016 года, призван ускорить оказание налоговых услуг, обеспечить более комфортные условия для субъектов хозяйствования и физических лиц, повысить их информированность.

Первый в Витебской области центр обслуживания плательщиков открылся в октябре 2017 года на базе налоговой инспекции Октябрьского района областного центра. За время работы центр принял почти 14 тыс. плательщиков. В среднем за месяц в нем обслуживается около 1,6 тыс. посетителей, среднее время взаимодействия с одним плательщиком не превышает 5 минут, пояснили в пресс-службе. В центре установлен специальный терминал, с помощью которого по пятибалльной шкале можно оставить отзыв о работе специалистов налоговой инспекции. За период его функционирования 96% посетителей выставили максимальную оценку.

Кроме того, в Витебской области активно внедряются и развиваются также различные формы электронного взаимодействия, способствующие упрощению процесса администрирования налоговых процедур и повышению качества информационного и консультационного обслуживания. В результате сегодня более 80% плательщиков Витебской области осуществляют электронное взаимодействие с налоговыми органами. Около 65 тыс. физических лиц подключены к специализированному сервису "Личный кабинет", посредством которого могут получать извещения на уплату имущественных налогов, записаться на прием к руководству инспекций, оплачивать налоги через интернет-банкинг, предоставлять декларации по подоходному налогу в электронном виде и т. д.-0-