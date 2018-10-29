Центры по обслуживанию плательщиков откроют в декабре в Могилеве и Бобруйске

29 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Новые центры по обслуживанию плательщиков откроют в Могилеве и Бобруйске в декабре, сообщила корреспонденту БЕЛТА первый заместитель начальника ИМНС по Могилевской области Наталья Кулешова.
В зданиях инспекции МНС по Ленинскому району Могилева и Могилевскому району, ИМНС по Бобруйску ведется реконструкция и модернизация первых этажей под создание центров, где обслуживание граждан будет построено при помощи электронной очереди. Здесь будут использованы принципы четкого зонирования и разделения процессов, что позволит плательщикам быстро ориентироваться в выборе услуг.
В распоряжении центров будет самое современное офисное и компьютерное оборудование, предусмотрены рабочие места для экспресс-приема (консультирования) физических лиц, предоставлены образцы заполнения документов, установлены экраны и терминалы с актуальной информацией. Интерьер будет выдержан в едином стиле, а специалистов оденут в униформу. "Ввод в строй новых центров позволит создать более доступные и удобные условия обслуживания плательщиков, повысить качество оказания услуг, сократить время пребывания в налоговой, - отметила Наталья Кулешова. - Первый такой центр работает с прошлого года в ИМНС по Октябрьскому району Могилева и зарекомендовал себя с положительной стороны".
К новому формату обслуживания предполагается приобщить две трети плательщиков Могилевской области. В 2019 году аналогичный центр планируется открыть и в Осиповичах.-0-
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