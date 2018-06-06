Центры здоровья открылись в двух минских поликлиниках

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центры здоровья открылись в минских поликлиниках №34 и №14, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по здравоохранению Мингорисполкома.

Здесь можно пройти обследования по выявлению факторов риска неинфекционных заболеваний, измерить рост, вес, индекс массы тела, артериальное и внутриглазное давление, сделать электрокардиографию, пульсоксиметрию, определить уровень глюкозы и холестерина в крови, функции внешнего дыхания.

Предусмотрены консультации психолога и компьютерное тестирование уровня психоэмоционального и соматического здоровья, экспресс-диагностика расстройств пищевого поведения. Специалисты дадут рекомендации по здоровому образу жизни, при наличии показаний направят на диагностические исследования.

Центр здоровья поликлиники №34 в июне-августе проводит акцию для жителей района в возрасте от 18 до 65 лет, которые более года не посещали врачей. Для прохождения медосмотра и обследования им не требуются талоны и предварительная запись. При проведении диспансеризации посетителям предложат бесплатно пять процедур пневмокомпрессотерапии "Лимфастим" или пять водных процедур (душ Шарко, циркулярный и контрастный душ).

Информация о работе центров размещена на сайтах учреждений здравоохранения.

Как сообщалось, отделения профилактики столичных поликлиник в настоящее время проходят реорганизацию. Основная их задача - предотвращение заболеваний, а не их лечение. Посетители в удобное для них время могут прийти к врачам и получить тот спектр исследований, который заложен в постановлении о диспансеризации. Открытие центров здоровья подразумевает не просто переименование, а переоснащение, дооснащение и внедрение новых форм скрининговых программ.-0-