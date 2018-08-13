13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цены на квартиры в Минске в июле впервые с начала года снизились, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном кадастровом агентстве Государственного комитета по имуществу.

Спрос на квартиры в Минске в январе-июне держался на высоком уровне. Однако в июле в связи с отпускным периодом было отмечено значительное снижение спроса. "Это в свою очередь скорректировало темп роста средней цены 1 кв. м. Впервые в этом году в июле наблюдается ее снижение - Br2,48 тыс. за 1 кв. м, что на 2% меньше, чем в июне этого года. При этом средняя цена осталась выше январской. Рост к июлю 2017 года составил 17%", - рассказали в агентстве.

Всего в июле было заключено немногим более 800 договоров купли-продажи (без учета продажи долей и комнат), что на 30% меньше, чем в среднем в январе-июне текущего года. На покупку квартир в июле было потрачено свыше Br114 млн.

Эксперты также отмечают снижение доли сделок с квартирами на первичном рынке жилой недвижимости столицы. В июле доля таких сделок составила 9%, что почти в два раза ниже январских показателей.

В Минске в июле снизилась активность покупки жилья в ипотеку. "Было приобретено 16 квартир - 2% общего количества сделок. В среднем в январе-июне нынешнего года покупали 23-24 квартиры в месяц с привлечением ипотечного кредитования", - пояснили в агентстве.

Статистическая информация основана на данных реестра цен Национального кадастрового агентства Госкомимущества.-0-