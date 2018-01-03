Цены на вторичное жилье в Минске в 2018 году сохранятся на уровне 2017-го - эксперт

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баланс собственных средств покупателей и доступных кредитов сохранят цены на вторичное жилье в Минске в 2018 году примерно на уровне 2017-го. Прогнозами экспертов с корреспондентом БЕЛТА поделилась заместитель директора по продажам на вторичном рынке жилья агентства недвижимости "Твоя столица" Светлана Куделко.

Снижающиеся ставки по кредитам в 2017 году обеспечили большое количество проданного вторичного жилья в столице. Однако попытки продавцов поднять цену тут же сбивали повышенный спрос. Главным регулятором сделок в этом сегменте рынка недвижимости была покупательская способность. Она же будет диктовать условия и в 2018 году, уверены эксперты. Поэтому резких скачков цен на вторичное жилье как минимум в первой половине этого года не ожидается, рост возможен в пределах 3-4%.

"Последние два года средняя цена на вторичное жилье стандартных потребительских качеств остается практически неизменной - около $1050 за кв.м. Причем в 2017 году она даже немного упала - до $1040, - отметила Светлана Куделко. - Конечно, есть и цены в районе $800-900 на многокомнатное жилье в старых хрущевках, и более $1150 - за "однушки" улучшенной планировки в новостройках. Поэтому доступность жилья в определенном ценовом сегменте обеспечивалась банковскими кредитами по разумным процентным ставкам. Но даже незначительный рост цены - на 5% - заставлял покупателей отказываться от варианта приобретения жилья с привлечением кредита. Так произошло, например, с каркасно-блочными домами. Пока людей устраивало соотношение цены и качества, спрос был высоким. Как только продавцы подняли цену, продажи прекратились".

В целом в Минске 2017 год стал рекордным по продажам: ежемесячно совершалось в среднем 1100 сделок, примерно в 10% случаев проданные квартиры были в новостройках. В марте и вовсе было реализовано более 1250 квартир. В результате с апреля количество выставленных на продажу объектов начало снижаться. На конец декабря остаток составил примерно 5,7 тыс. квартир, тогда как средний уровень предложения находится на отметке около 8 тыс. И дело не только в количестве совершенных сделок, но и в том, что некоторые продавцы предпочли снять свои предложения и дождаться повышения цен. Что, впрочем, в ближайшем будущем не прогнозируется, поэтому эксперты ожидают, что уже в текущем году эти квартиры снова появятся на рынке.

"В 2018 году мы видим следующие варианты развития событий. Если ставка рефинансирования снизится и вслед за этим снизятся процентные ставки по кредитам, это повысит покупательскую способность и, соответственно, спрос на жилье. Но попытки поднять цены могут вновь придержать покупательский интерес либо заметно сместить его в сторону бюджетных, малометражных квартир и квартир хрущевско-брежневской эпохи", - добавила Светлана Куделко.

Она отметила, что банковские кредиты в основном используются для доплаты части стоимости квартиры, и это еще одна из причин, почему малейшее колебание цены так влияет на спрос. Многие покупатели являются одновременно продавцами вторичного жилья, и для них принципиально важно минимизировать разницу в цене купли и продажи, а вместе с ней и выплаты банку. Кроме того, кредиты будут востребованы при покупке малогабаритных квартир минимальной стоимости.-0-