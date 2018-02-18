Участие в выборах депутатов местных Советов позволяет определять развитие конкретной территории - Жорова

18 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Участие в выборах депутатов местных Советов позволяет избирателю определять на ближайшее будущее развитие территории, где он проживает. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала председатель Гомельской областной нотариальной палаты Маргарита Жорова.

"Выбирая состав депутатов Советов разных уровней, граждане определяют, как будет развиваться конкретная территория в ближайшем будущем. Участие в выборах по сути дает избирателю право участвовать в управлении своей территорией", - отметила собеседница.

Маргарита Жорова подчеркнула, что через институты местных Советов решаются социальные, экономические и многие другие важные вопросы сельских населенных пунктов и городов, районов и областей, страны в целом. Именно депутаты утверждают местные бюджеты, программы социально-экономического развития территорий, инициируют проекты по благоустройству и наведению порядка на земле и т.д. "Депутаты Советов, как никто другой, знают проблемы своего округа, избирателей, и, конечно, при их содействии решается немало вопросов", - сказала председатель областной нотариальной палаты.

Говоря о качествах, которыми должен обладать депутат, Маргарита Жорова отметила, что он должен быть объективным и терпеливым, компетентным и ответственным, коммуникабельным и способным внимательно слушать и исполнять наказы избирателей.-0-