Участникам Дня энергии в Бресте предложат экскурсию по передовым предприятиям ЖКХ

14 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Участникам акции "День энергии" в Бресте предложат экскурсию по передовым предприятиям ЖКХ, сообщил корреспонденту БЕЛТА куратор мероприятия, ведущий специалист КУПП "Брестское котельное хозяйство" Александр Делисевич.

Программой мероприятия, которое пройдет 15 июня, запланирована двухчасовая экскурсия по предприятиям Брестского городского ЖКХ, внедрившим энергосберегающие технологии. Желающие смогут побывать на Брестском мусороперерабатывающем заводе (БМПЗ), ознакомиться с работой установок по переработке древесных и строительных отходов, автоматизированной котельной по ул. Бауманской.

День энергии пройдет в Бресте во второй раз. Организатором акции выступает Брестский горисполком, партнерами - МОО "Экопартнерство", фонд "Интеракция", БМОО "Время Земли". "Это обязательство, которое город взял на себя, присоединившись к европейскому движению "Соглашение мэров по климату и энергии". Брест стремится сократить к 2020 году выбросы парниковых газов до 20%. Акция направлена на пропаганду и популяризацию энергосберегающего образа жизни среди горожан", - пояснил куратор мероприятия.

Основной площадкой праздника станет Театр эстрады городского парка культуры и отдыха. Здесь состоится торжественная церемония открытия Дня энергии, награждение победителей творческого конкурса среди учащихся на энергосберегающую тематику. Программой мероприятия запланированы выступление экспертов в области энергоэффективности и климата, квест на тему "Сохраняя энергию, сохраним климат на планете", спортивные соревнования. Предприятия города организуют выставку-ярмарку товаров, изготовленных с использованием энергоэффективных технологий, а БМПЗ - сбор отработанных батареек за вознаграждение.

Под занавес праздника участников ждет интерактив "Климат нас объединяет!": желающим выдадут цветные мелки, которыми они на огромном ватмане смогут изобразить свое видение будущего планеты.

"Дни энергии мы планируем проводить ежегодно. Сейчас в городе разрабатывается программа по устойчивому энергетическому и климатическому развитию до 2030 года. Юридически эта программа пока не оформлена, но это дело недалекого будущего", - дополнил Александр Делисевич.-0-