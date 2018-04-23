Участники велопробега в поддержку ЦУР преодолеют 300 км по дорогам Гродненской и Брестской областей

23 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Ежегодный волонтерский велопробег Bike4SDGs в поддержку Целей устойчивого развития (ЦУР) пройдет 24-29 мая на территории Гродненской и Брестской областей, сообщили БЕЛТА в Программе развития ООН в Беларуси.

Более 400 велосипедистов за 6 дней проедут около 300 км в поддержку общества равных возможностей, защиты лесов и биоразнообразия, местного экономического и социального развития Беларуси. Стартовав в Гродно, участники мероприятия финишируют в Беловежской пуще. Маршрут финальной части велопробега, включающий 21 км всей дистанции, будет доступен для всех возрастов, в том числе для людей с инвалидностью. Он начнется в деревне Каменюки и завершится на Царской поляне, где состоятся ярмарка Целей устойчивого развития, выставка творчества местных мастеров, концерт.

Тем, у кого есть опыт управления каноэ, Bike4SDGs предложит исследовать окрестности пущи по водному маршруту дистанцией 10 км вниз по реке Лесная. Альтернативой велопробегу и сплаву может стать пешеходная экскурсия "Звуки леса" по Беловежской пуще.

Велопробег Bike4SDGs призван показать важную роль партнерства правительственных и негосударственных организаций, частного бизнеса, международных и местных сообществ в процессе достижения ЦУР в Беларуси. Кроме того, организаторы акции стремятся обратить внимание на необходимость более активного вовлечения людей с инвалидностью в жизнь общества, а также на важную роль лесов для сохранения разнообразия, климата и социально-экономического развития местных сообществ. Большое внимание будет уделено теме развития лесного туризма в Беларуси, что особенно актуально для Беловежской пущи - территории, на которую распространяется десятидневный безвизовый режим для иностранцев из 80 стран.

По ходу маршрута участники велопробега будут встречаться с местными властями, неправительственными организациями и людьми с инвалидностью, чтобы предложить конкретные практические шаги по более активному продвижению общества равных возможностей. Во время акции состоятся встречи с местными предпринимателями - владельцами агроусадеб, ремесленниками, лесниками и жителями беловежских деревушек.

Организатором велопробега Bike4SDGs-2018 является Программа развития ООН в партнерстве с Гродненским и Брестским облисполкомами, Минским, Гродненским и Брестским велосообществами, управлением делами Президента Беларуси.-0-