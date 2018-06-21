Участники военно-исторической реконструкции прошли маршем по улицам Бреста

21 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Парад участников VIII Международного военно-исторического слета "22 июня. Брестская крепость" дал старт мероприятиям, посвященным 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

Понаблюдать за шествием собрались сотни брестчан. Под аккомпанемент оркестра Брестской военной комендатуры реконструкторы прошли около двух километров. Их маршрут начался от лагеря в Брестской крепости, пролег по ул. Зубачева, Гоголя и завершился на пешеходной улице Советская. В шествии приняли участие около 350 участников слета. Они облачены в форму различных войск Красной армии образца 1941 года. Во главе колонны двигалась раритетная техника (мотоциклы, легковой и грузовые автомобили), замыкали ее бравые кавалеристы.

В нынешнем году в реконструкции обороны Брестской крепости примут участие около 550 любителей истории из 11 стран. Многие приехали не впервые. Из их числа житель Осиповичей Александр Алексеенко. "Это моя вторая реконструкция в Брестской крепости. Участвую в знак памяти о моих дедушках-фронтовиках и тех, кто пал и выжил во Второй мировой войне. Очень сильно пробирает, вплоть до мурашек и слез, когда происходят боевые действия со стрельбой и взрывами, окунаешься в те события. На самом деле, не хочется, чтобы такое когда-нибудь повторилось", - подчеркнул молодой человек.

Его единомышленник из Израиля Натан Гринберг уже традиционно проводит День памяти и скорби в Бресте. "Сложно описать эмоции. Это и чувство гордости за тех, кто выжил, и великой скорби, потому что каждый клочок земли здесь полит кровью защитников. В моей стране не разрушают памятники советскому солдату, наоборот, они возводятся в разных городах. Мы понимаем, что без Победы в мае 1945 года не было бы государства Израиль", - сказал собеседник.

На одной из центральных улиц областного центра сегодня по традиции воссоздана атмосфера последнего мирного вечера. В частности, областной краеведческий музей подготовил тематическую выставку. В экспозиции представлены вещи брестчан, которыми они пользовались в 1930-1940-х годах, фотографии и документы военного времени. Прохожие с интересом рассматривают рисунки местного художника Владимира Губенко, который изобразил облик города в различные периоды.

"Брест был небольшим городом - около 68 тыс. жителей. 21 июня 1941 года был обычным выходным днем. Люди отдыхали, были танцы, кто-то собирался в театр. Но, по воспоминаниям, в воздухе буквально висела тревога, было ощущение надвигающейся опасности. Брестчане до последнего надеялись, что беда обойдет стороной", - заметила заведующая научно-просветительным отделом музея Зинаида Кульша.

В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" сегодня ночью пройдет митинг-реквием в память о защитниках, погибших в Великой Отечественной войне. В пять часов утра на территории Кобринского укрепления цитадели состоится военно-историческая реконструкция обороны легендарной цитадели над Бугом.-0-