Участок пр.Победителей будет перекрываться 14 и 15 сентября в связи с H.O.G. Rally Minsk 2018

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участок пр.Победителей в Минске будет перекрываться 14 и 15 сентября в связи с фестивалем H.O.G. Rally Minsk 2018, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
В первый раз движение транспорта на пр.Победителей на участке от пр.Независимости до пр.Машеров будет временно ограничиваться с 23.00 14 сентября до 02.00 15 сентября - в связи с подготовкой к проведению фестиваля. Затем этот участок проспекта перекроют еще дважды 15 сентября: с 13.30 до 13.50 и с 17.15 до 17.35 здесь состоится дрифт-шоу.
В этот же день в 12.00 около 5 тыс. байкеров начнут движение по маршруту Курган Славы - Минск, пр.Независимости - ул.Ленина - пр.Победителей - площадка в районе Дворца спорта. "По маршруту следования мотоциклистов будет частично ограничено движение транспортных средств. По мере прохождения колонны оно будет возобновляться", - предупредили в ГУВД.
Фестиваль H.O.G. Rally Minsk 2018 пройдет у Дворца спорта. Культурно-спортивный праздник начнется в 11.00 и завершится в 21.30.-0-
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