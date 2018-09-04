4 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Учения с эвакуацией персонала и посетителей пройдут в школах и больницах Гродненской области. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.
Мероприятия по одновременной практической отработке планов эвакуации проходят в регионе в начале сентября на протяжении последних 7 лет. Проводятся они в учреждениях, подведомственных управлениям образования и здравоохранения, а также комитету по труду, занятости и социальной защите населения Гродненского облисполкома.
Сигнал прозвучит 5 сентября в 11.00. По вводной "Пожар" взрослые и дети покинут помещения и примут меры по предотвращению распространения огня.
"Главная задача при возникновении пожара на объектах с массовым пребыванием людей - не допустить паники и сохранить жизни людей. Чтобы эвакуироваться без потерь, необходимо обладать достаточным запасом знаний и навыками", - отметили в Гродненском областном управлении МЧС.
Работники МЧС помогут персоналу объектов провести работу над ошибками. Будут обсуждаться актуальность плана эвакуации, степень подготовленности участников и другие вопросы, касающиеся безопасности жизнедеятельности.-0-
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