Ученые из девяти стран обсудят состояние растительного мира на конференции в Беловежской пуще

8 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Национальном парке "Беловежская пуща" с 8 по 12 октября пройдет V Международная научная конференция "Мониторинг и оценка состояния растительного мира", сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН Беларуси.

Мероприятие организовано Институтом экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича. В работе конференции принимают участие около 200 человек. Это представители более 70 ведомств, научно-исследовательских учреждений, высших учебных заведений, заповедников и национальных парков Беларуси, Казахстана, Сербии, Соединенных Штатов Америки (Миннесота), Польши, России, Турции, Украины и Швеции.

Цель конференции - интеграция и кооперация усилий в области изучения состояния объектов растительного мира, выработка дальнейшей стратегии развития этого наукоемкого вида деятельности, имеющего большое практическое значение в условиях антропогенного воздействия и изменения климата. Ученые разных стран обменяются опытом работ в сфере наблюдения и оценки воздействия деятельности человека на биологическое разнообразие, ознакомятся с новыми методиками и технологиями мониторинговых исследований. Отдельно будет рассмотрен вопрос слежения за естественными экосистемами на особо охраняемых природных территориях.

В эти же дни на базе Беловежской пущи состоится VIII Международный научно-практический и обучающий семинар для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей и работников специальности "лесное хозяйство" ("лесное дело") на тему "Динамика, состояние и мониторинг лесных экосистем на особо охраняемых природных территориях".

Для участия в семинаре зарегистрировались 40 представителей научно-исследовательских учреждений и высших учебных заведений Беларуси, России, Украины и Сербии. Программой предусмотрены научно-практические занятия на территории национального парка и Пружанского лесхоза Брестского ГПЛХО. Участники ознакомятся с практикой проведения рубок главного и промежуточного пользования, санитарно-оздоровительных мероприятий и других видов лесохозяйственной деятельности.

Семинар посвящен Году малой родины, 90-летию со дня основания Национальной академии наук Беларуси, Всемирному дню охраны мест обитаний.-0-