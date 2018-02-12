УКС Мингорисполкома в 2018 году планирует построить 109 тыс. кв.м жилья для очередников

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. УКС Мингорисполкома в 2018 году планирует построить 109 тыс. кв.м для минчан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, что составляет около 65% от общего объема ввода в эксплуатацию жилья, сообщил сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме директор КУП "УКС Мингорисполкома" Дмитрий Микуленок, передает корреспондент БЕЛТА.

"По сравнению с прошлым годом произошло увеличение на 20%. С учетом того, что в текущем году достраиваются дома, начатые ранее, в 2019 году, думаю, процент жилья для нуждающихся в общем объеме ввода будет не менее 75%", - отметил Дмитрий Микуленок.

Предприятие является генеральным заказчиком в Минске по строительству жилых домов с созданием необходимой инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры к микрорайонам жилой застройки, объектов здравоохранения, сферы торговли, общественного питания, культуры, спорта и туризма и других инвестиционных проектов.

УКС выступил заказчиком по строительству таких значимых объектов, как "Студенческая деревня", культурно-развлекательный спортивный комплекс в жилом районе Чижовка, здание музея Великой Отечественной войны по пр.Победителей.-0-