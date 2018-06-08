Умный дом в Гродно сэкономит жильцу от 30% коммунальных платежей

8 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Умный дом в Гродно позволит жильцам облегчить жировку как минимум на 30%. Информация об этом была озвучена во время посещения дома в рамках международной конференции "Энергоэффективные здания XXI века", передает корреспондент БЕЛТА.

Энергоэффективный 120-квартирный дом второго поколения общей площадью 10 тыс. кв.м по улице Дзержинского в Гродно было возведен в 2017 году. Это дом с несущими кирпичными стенами и с наружными стенами из пенобетонных блоков. При строительстве применены технологии, направленные первую очередь на снижение расходов тепловой энергии.

"Первая зима в плане суммы в жировке была не совсем показательна. Все-таки не все квартиры заселены, и была необходимость просушить дом после сдачи. Впрочем, есть с чем сравнивать, например, такой же 120-квартирный дом в январе потребил свыше 180 гигакалорий на отопление и горячее водоснабжение, а этому дому потребовалось всего около 70 гигакалорий. Температура в квартирах составила в среднем около 22 градусов", - рассказал председатель товарищества собственников жильцов энергоэффективного дома Игорь Якименко. По его словам, в следующем отопительном периоде жировка жильцов по сравнению с обычным многоквартирным домом станет легче минимум на 30%. Эффективно работают, в частности, установленные на крыше и торцах дома солнечные панели. За май, который в этом году выдался погодным, дом выработал в семь раз больше электроэнергии, чем потребил.

Председатель ТСЖ обратил внимание и на комфортность проживания. Например, специальная система обеспечивает постоянный приток в квартиры свежего воздуха, причем, забирается он с большой высоты, где не скапливаются выхлопные газы. Не зависит дом и от сезонных отключений горячей воды. Комфортную температуру в квартирах жильцы могут выбрать и настроить самостоятельно.

Посещение объекта входило в программу международной конференции, посвященной завершению проекта "Повышение энергоэффективности жилых зданий в Республике Беларусь", финансируемого Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) в рамках Стратегии в области изменения климата. Проект реализовывался на протяжении шести лет. Он предусматривал внедрение различных энергоэффективных технологий. В рамках проекта было построено три пилотных дома - в Могилеве, Минске и Гродно. Последний называют самым энергоэффективным и умным домом в стране.

Региональный технический советник в области уменьшения последствий изменения климата ПРООН Джон О'Брайан сообщил: "Стоимость проекта составила около $ 4,5 млн. Дом в Гродно возводился строительной компанией, но с нашей стороны было выделено финансирование на специальные энергоэффективные мероприятия. Они увеличивают стоимость дома на 17%, однако в конечном счете жильцы будут тратить куда меньше средств на оплату коммунальных услуг. За такими зданиями будущее". Он подчеркнул, что завершившийся проект можно считать успешным. Начата реализация и нового проекта "Зеленые города", участниками которого стали Полоцк, Новополоцк и Новогрудок. Он будет предусматривать в том числе повышение энергоэффективности в жилом секторе, транспорте, строительстве.

Энергоэффективный дом второго поколения был возведен рядом с домом первого поколения. Как отмечалось во время конференции, в Гродно не исключено создание целого энергоэффективного квартала. Все зависит от того, насколько подобные дома будут востребованы у жителей.-0-