Уроки актерства, фотодела и макияжа проведут для детей из Вилейской школы-интерната

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благотворительный детский фонд "Белый аист" при поддержке Министерства образования 19 мая организует мероприятие в ГУО "Вилейская специальная общеобразовательная школа-интернат" по проекту "Программа социальной адаптации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", сообщили БЕЛТА в фонде.

"В преддверии летних каникул мы организуем ежегодную поездку с интересными представителями различных профессий, которые проводят для детей обучающие мастер-классы. Такие занятия помогают детям с тяжелой судьбой стать более социальными, правильно выбрать свой жизненный путь. В этот раз ребята создадут проект города будущего вместе с депутатом Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорем Комаровским. А помогут в этом студентки архитектурного факультета под руководством доцента БНТУ кандидата архитектуры Галины Залесской", - рассказали организаторы. При создании города будущего из заготовок (разверток) для зданий различных форм и размеров воспитанникам дома-интерната придется проявить фантазию.

Кроме того, ребята смогут поучаствовать в мастер-классе по основам фотографии: научиться работе со светоблоком, синхронизатором, диафрагмой. Или попробовать себя в театральном искусстве: им предложат в игровой форме выучить стихотворение "Дом, который построил Джек" и показать на этой основе спектакль. Детей ждут уроки по изготовлению фотокниги и бисероплетению, мастер-класс на тему экологии. Девочкам, наверняка, понравится мастер-класс по базовому уходу за кожей лица, нанесению нюд-макияжа.

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