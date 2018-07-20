Уровень воды в Чигиринском водохранилище понизят на полметра из-за ремонта дамбы ГЭС

20 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Уровень воды в Чигиринском водохранилище в августе понизят на полметра из-за ремонта дамбы возле местной гидроэлектростанции в д.Чигиринка Кировского района. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил главный инженер Бобруйских электрических сетей (филиал РУП "Могилевэнерго") Игорь Страх.

Специалисты Бобруйских электросетей, на балансе которых находится ГЭС, уже приступили к реализации проекта по реконструкции и модернизации ГЭС. Заменена кровля здания ГЭС, в ближайшее время планируется установить новый механизм подъемных затворов и заменить уплотнители. В августе подвергнется ремонту и укреплению сама водосливная плотина (дамба) на территории ГЭС. Из-за долгой эксплуатации под напором воды в нескольких местах произошло разрушение бетонной надстройки, что может привести к развитию аварийной ситуации. Плотина Чигиринской ГЭС является барьером для озера, выход ее из строя может грозить серьезными последствиями.

"Организация ремонтных работ на водосточной плотине требует снижения уровня воды Чигиринского водохранилища примерно на полметра. Это предусмотрено правилами эксплуатации, и мы постараемся провести данные работы максимально быстро, чтобы обеспечить бесперебойную и надежную эксплуатацию ГЭС. Все ремонтные работы на гидротехническом сооружении планируем завершить к 1 ноября текущего года", - сказал Игорь Страх.

Проезд автотранспорта через плотину к близлежащим населенным пунктам ограничен. "Это мера постоянная. Ведь ГЭС относится к особо охраняемым объектам, а значит должен быть обеспечен соответствующий уровень охраны и ограничен доступ посторонних лиц", - отметил главный инженер.

Сейчас въезд на плотину разрешен только транспорту МЧС, скорой помощи, милиции и Минобороны. Жителей близлежащих населенных пунктов и их родных дежурные по охране ГЭС пропускают строго по спискам. В близлежащие деревни также можно проехать по объездной дороге через Быхов.

Чигиринская ГЭС на реке Друть находится на границе Быховского и Кировского районов. Она введена в строй в 1961 году. Ее мощность - 1500 кВт. В комплекс ГЭС входит земельная и водосливная плотины. Длина земляной плотины - 980 м. В водосливную плотину включен шлюз для организации пропуска судов маломерного флота по реке Друть, а также излишков воды. Кроме того, в водосливной плотине установлено 6 сегментных затворов для спуска воды в период паводка. В здании ГЭС установлены 3 гидрогенератора мощностью по 550 кВт каждый.-0-