30 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Усадебный дом рода Достоевских планируется восстановить в Ивановском районе в 2019 году, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Ивановского райисполкома Елена Дорогокупец.

Сегодня в Иваново состоялась международная научно-практическая конференция "Ф.М.Достоевский: исторический диалог единомышленников". Мероприятие проводилась в рамках разработки проекта Союзного государства по воссозданию усадьбы рода Достоевских в агрогородке Достоево. В конференции приняли участие представители российского и белорусского научного сообщества, Министерства культуры Беларуси, органов власти Брестской области и Ивановского района, литературоведы, специалисты музейного дела. Состоялся диалог по вопросам определения форм и методов увековечивания памяти Федора Достоевского и его рода на территории Беларуси. Участники конференции посетили Достоево, где возложили цветы к памятнику писателя, побывали на месте археологических раскопок бывшей усадьбы.

"Основное решение, которое было принято и закреплено в резолюции конференции, - имение и усадебный дом рода Достоевских в Ивановском районе надо воссоздавать. Причем отрадно, что это прозвучало именно от российской стороны. Принятая резолюция будет представлена Постоянному комитету Союзного государства. Решение по финансированию должно быть принято в конце первого полугодия. Осуществление проекта предусматривается в 2019 году. В этом году за счет средств местного бюджета необходимо выполнить некоторые подготовительные мероприятия - решить вопрос с выделением земельного участка, построить подъездную дорогу. Мы должны это сделать, чтобы в следующем году начать восстановление усадебного дома", - сказала Елена Дорогокупец.

Вопрос восстановления усадебного дома рода Достоевских в агрогородке Достоево находится на постоянном контроле правительства Беларуси и государственного секретаря Союзного государства. Резолюция Высшего государственного совета Союзного государства от 30 июня 2017 года "Об участии Союзного государства в финансировании работ по созданию музея-усадьбы Ф.М.Достоевского в Брестской области" направлена Постоянным комитетом Союзного государства в министерства культуры и министерства финансов Беларусь и России. Министерством культуры Беларуси разработан проект постановления Совета Министров Союзного государства "О финансировании восстановления усадебного дома рода Достоевских в агрогородке Достоево Ивановского района Брестской области за счет средств Союзного государства".

По расчетам филиала "Брестреставрацияпроект" на восстановление усадьбы, предварительно, потребуется около 82 млн российских рублей. Работа будет выполнена на основании архивных исследований, согласно которым усадебный дом представлял собой деревянное строение с притвором (входом), на каменном фундаменте, под высокой гонтовой крышей. Размер основного здания - 20х11 м. Планируется, что это станет первым этапом воссоздания всего имения рода Достоевских. "В сегодняшнем разговоре научной элиты главным лейтмотивом звучала мысль, что надо воссоздавать все имение. Тем более что в 2021 году будет отмечаться 200-летие со дня рождения Федора Михайловича. Мемориализация территории бывшей усадьбы рода Достоевских будет служить популяризации творчества выдающегося русского писателя", - отметила зампредседателя Ивановского райисполкома.-0-