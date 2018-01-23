Установку камер видеонаблюдения в новостройках Брестской области предлагается сделать обязательной

23 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области установку камер видеонаблюдения в новостройках предлагается сделать обязательной. Такую инициативу сегодня озвучил начальник УВД облисполкома Александр Астрейко на итоговой коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Установка средств видеонаблюдения является мощной профилактической мерой. Количество преступлений, раскрытых с их использованием, по сравнению с 2016 годом увеличилось на треть - с 215 до 286. Заслуживает внимания позиция Барановичского горисполкома, решением которого все строящиеся многоквартирные жилые дома и придомовые территории в обязательном порядке оборудуются СВН. Так, в 2017 году введены в строй шесть домов, и все они оборудованы системами видеонаблюдения. Жалоб со стороны застройщиков не поступало", - подчеркнул Александр Астрейко.

С предложением об обязательном оборудовании системами видеонаблюдения новостроек и придомовых территорий начальник УВД обратился к председателю облисполкома Анатолию Лису, принимавшему участие в коллегии. Губернатор поддержал инициативу. При этом он отметил, что этот вопрос требует проработки на законодательном уровне.

В Брестской области в прошлом году на 6,3% уменьшилось общее количество преступлений по сравнению с 2016-м. Уровень преступности на 10 тыс. населения в регионе снизился до 77,4. Это лучший показатель в республике (среднереспубликанский - 90,9). В частности, в области сократилось число уголовно наказуемых правонарушений, совершенных несовершеннолетними, лицами с судимостью, нетрезвыми гражданами. Также уменьшилось количество погибших и пострадавших в результате преступлений.

"Брестская область из года в год имеет положительные результаты как по выявлению и раскрытию преступлений, так и по обеспечению охраны общественного порядка. Регион хорошо сработал по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, по выявлению преступлений, связанных с наркоманией и торговлей людьми. В 2018 году будем продолжать работать над тем, чтобы максимально обеспечить безопасность людей", - подытожил первый заместитель министра внутренних дел Иван Подгурский.-0-

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