В Барановичах до 2020 года планируется реализовать 17 инвестпроектов

27 февраля, Барановичи /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах в 2018-2020 годах планируется реализовать 17 инвестиционных проектов. Такая информация прозвучала сегодня на выездном заседании Брестского облисполкома с участием председателя Совета Республики Национального собрания Михаила Мясниковича, передает корреспондент БЕЛТА.

На заседании рассмотрен вопрос комплексного социально-экономического развития Барановичей и Барановичского района в 2018-2020 годах. По словам председателя облисполкома Анатолия Лиса, город и район развиваются достаточно динамично. "Однако это не тот уровень, который можно обеспечить за счет имеющегося потенциала. Кроме того, необходимость разработки комплексного плана обусловлена накопившимися на предприятиях проблемами, которые мешают развиваться региону более эффективно", - подчеркнул губернатор.

Во время заседания

Председатель Барановичского горисполкома Юрий Громаковский назвал промышленность главной точкой экономического роста города. Комплексным планом предусмотрена реализация 17 инвестиционных проектов, которые предприятия намерены реализовать до конца текущей пятилетки. В частности, ОАО "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение" сможет увеличить объем производства на 26%, "Торгмаш" - на 40%, завод станкопринадлежностей - на 76%, Барановичский молочный комбинат - на 19%.

Значимым для города является проект филиала ЗАО "Атлант" "Барановичский станкостроительный завод" по обновлению производства высокоэффективных компрессоров для бытовых холодильников и морозильников, модернизации литейного производства. Реализовав инициативу, предприятие получит возможность на треть увеличить объемы производства и создать дополнительно 80 рабочих мест.

"Предусмотренные мероприятия по расширению, реконструкции действующих производств, реализации инвестпроектов позволят увеличить загрузку мощностей и объемы промышленного производства за пятилетку на 20%, экспорт товаров - на 40%, ежегодно организовывать в промышленности более 300 новых рабочих мест. Вырастет удельный вес инновационной продукции, а количество убыточных предприятий сократится", - отметил председатель горисполкома.

"Барановичи являются крупным промышленным центром, но в последние годы в городе несколько снизились объемы промышленного производства. Безусловно, их нужно восстанавливать, причем на новой основе. Для этого готовятся соответствующие инвестиционные предложения, предлагаются комфортные индустриальные площадки. Создаются все условия для привлечения инвесторов. Таким образом, будет возрастать доля промышленности непосредственно в валовом региональном продукте", - резюмировал Михаил Мясникович.-0-