В Беларуси ввели в эксплуатацию первую воздушную ЛЭП 110 кВ на повышенных опорах

16 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Филиал "Мозырские электрические сети" РУП "Гомельэнерго" ввел в работу воздушную линию 110 кВ "Калинковичи - Дрозды" протяженностью более 20 км на повышенных опорах. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе "Гомельэнерго".

Это первая в Беларуси воздушная линия 110 кВ, при строительстве которой применены повышенные опоры высотой 61 м. "Такая высота повысит надежность работы линий электропередачи. Полностью исключится контакт в случае падения деревьев. В экстренных случаях не будет требоваться дополнительное расширение просеки до безопасных расстояний при падении деревьев, как для существующих традиционных ЛЭП на обычных железобетонных опорах. Необходима только технологическая просека для обслуживания линии шириной 15-20 м, что в 3-4 раза меньше площади, занимаемой просекой после ее расширения (около 60 м)", - подчеркнули в пресс-службе.

Изготовлением проектно-сметной документации занималось РУП "Белэнергосетьпроект". Строительно-монтажные работы осуществлялись ОАО "Западэлектросетьстрой". При строительстве объекта были применены семь решетчатых, металлических оцинкованных опор облегченной конструкции производства ОАО "Западэлектросетьстрой".

Линия "Калинковичи - Дрозды" является одной из двух ВЛ-110 кВ, питающих подстанцию 110 кВ "Дрозды", строительство которой обеспечивает надежное электроснабжение новым микрорайонам "Дрозды-1" и "Дрозды-2", возводящемуся району многоэтажной жилой застройки по улице Нефтестроителей в Мозыре, а в дальнейшем обеспечит и всю перспективную застройку в северо-западной части этого города.-0-