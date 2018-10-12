В Бресте и Пинске вновь зацвели каштаны

12 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В крупных городах Брестской области в октябре снова зацвели каштаны, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси Виктор Демянчик.
На такое поведение растений повлияла майская засуха. Деревья частично уснули из-за того, что их цветочные почки не раскрылись. Как только установилась подходящая температура, продолжительность светового дня приблизилась к весенней, их ресурсов хватило для повторного цветения. В частности, жители Бреста и Пинска с удивлением наблюдают за цветущими каштанами в середине октября.
"В дикой природе такое редко встречается. Наиболее интенсивно повторное цветение отмечается в больших городах, где много бетона, асфальта. Там было дополнительное тепло, которое ночью не позволяло растениям нормально охлаждаться. Фактически во время засухи они попали в круглосуточный температурный стресс", - пояснил Виктор Демянчик. Он добавил, что в Брестской области сейчас можно встретить цветущие яблони, груши, сливы, рябину, высокие кустарники.
Повторное цветение растений началось в регионе в августе, продолжилось в сентябре-октябре. Зацвели плодовые деревья, каштаны, в этот процесс включились бирючина, жимолость, свидина, ландыш.
"Это может быть подсказкой, чтобы в южной полосе Беларуси расширить ассортимент древесно-кустарникового озеленения. Например, можно использовать древесные культуры, которые характерны для Кавказа - платаны, софору. В последние пять лет эти теплолюбивые растения чувствуют себя у нас неплохо", - заметил замдиректора Полесского аграрно-экологического института.-0-
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