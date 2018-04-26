В Бресте наградили победителей конкурса облисполкома за достижения в области качества

26 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса на соискание премии облисполкома за достижения в области качества, передает корреспондент БЕЛТА.

Чествование лауреатов состоялось во время открытия форума-выставки деловых контактов "Брест-2018". Заслуженные награды по итогам работы в 2017 году вручены руководителям ОАО "Брестский мясокомбинат", "Брестский ликеро-водочный завод "Белалко", "Брестское мороженое", ИООО "Лангхайнрих Конфекцион Бел", УП "Брестоблгаз".

"Предприятия понимают важность работы в этом направлении и активно внедряют современные системы качества, делают сертификацию продукции. Таким образом они не только привлекают потребителя, но и заявляют о себе на рынке. В том числе это позволяет области наращивать экспорт, расширять географию поставок. Сейчас продукция наших предприятий присутствует практически на всех континентах", - отметил заместитель председателя облисполкома Андрей Клец.

Специальными дипломами за активную работу по повышению качества выпускаемой продукции и внедрению высокоэффективных методов управления качеством поощрены РУПП "Гранит", ОАО "Спецжелезобетон", Малоритский консервноовощесушильный комбинат, локомотивное депо Барановичей и Брестская областная больница.

Вручены награды победителям конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь". Его лауреатом по итогам 2017 года признано 31 предприятие Брестской области. "Чтобы производить качественную и конкурентоспособную продукцию, необходимы постоянные инвестиции: в современное оборудование, новые технологии, компетентный персонал. Надеюсь, что на форуме деловых контактов наши производители смогут достичь договоренностей о сотрудничестве. Благодаря реализации новых проектов наши товары станут еще лучше и будут известны не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами", - сказал первый заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Валентин Татарицкий.

На форуме-выставке деловых контактов "Брест-2018" представлены 130 экспонентов из Беларуси, Польши, России, Италии и Египта.-0-

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