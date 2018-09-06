В Бресте открыли новое здание областной инспекции охраны животного и растительного мира

6 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня открыли новое здание областной инспекции охраны животного и растительного мира, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время церемонии

Новая база инспекции разместилась на берегу Мухавца по ул. Шевченко, 2. До недавнего времени здесь располагалась лодочная станция. Вместе с прилегающей территорией базу передали областной инспекции охраны животного и растительного мира. Менее чем за год строители объединения "Брестоблсельстрой" возвели двухэтажное здание. Функционально оно разделено на два блока - административного и хозяйственного назначения. В первом размещаются рабочие кабинеты инспекторов, комнаты отдыха для личного состава, спортзал, раздевалки, душевые. Во втором - гаражи, помещения для хранения техники, изъятые орудия браконьерства.

Старший госинспектор отдела госконтроля Брестской областной инспекции по охране растительного и животного мира Дмитрий Рыбаков и старший госинспектор оперативного отдела Брестской областной инспекции по охране растительного и животного мира Виталий Сиренко во время работы

На складе хранения изъятых сетей и ловушек у браконьеров

На складе хранения изъятых сетей и ловушек у браконьеров

С новосельем брестских инспекторов поздравил государственный секретарь Совета Безопасности Станислав Зась. Он отметил, что по поручению главы государства подходы в работе Государственной инспекции корректируются. "Инспектор не должен проходить мимо любого правонарушения - он должен реагировать. Но надо уйти от мелочевки, а работу организовывать именно там, где видится ущерб для наших природных богатств, экономики, страны в целом", - сказал госсекретарь Совбеза. Определенные подвижки в этом направлении уже есть. В Брестской области с начала года выявлено 534 нарушения природоохранного законодательства. Это меньше, чем в прошлом году, в то же время доля выявленных грубых правонарушений выросла с 40% до 70%. В Следственный комитет передано на 14% больше уголовных дел, чем за аналогичный период прошлого года.

Генеральный директор государственного производственного проектно-строительного унитарного предприятия "Объединение Брестоблсельстрой" Владимир Вабищевич вручает символический ключ начальнику Брестской областной инспекции растительного и животного мира Ивану Павлюковичу

Начальник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси Юрий Тертель, государственный секретарь Совета Безопасности Станислав Зась и председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис

Начальник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси Юрий Тертель поблагодарил руководство области и города за помощь в решении проблемных вопросов при возведении новой базы областной инспекции. Он отметил, что это не единичный факт, а плановая и целенаправленная работа по улучшению условий труда сотрудников региональных подразделений. Сейчас идет капитальный ремонт здания Лепельской межрайонной инспекции, в планах ремонт зданий центрального аппарата, инспекций в Мозыре, Мяделе, Светлогорске.

Начальник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси Юрий Тертель

Инспекции природоохраны оснащаются необходимой техникой и оборудованием. "Работаем с нашими белорусскими предприятиями. Это холдинг "БелОМО", где мы приобретаем приборы ночного видения, тепловизоры, усовершенствованные бинокли и другую технику. Сейчас разрабатываем нормативную базу, для того чтобы закрепить возможность для нас использования дронов. В идеале хотелось бы иметь по одному дрону на каждую инспекцию. Найти в лесу человека непросто. Используя дрон, можно очень быстро осмотреть какую-то местность и определиться, где находится правонарушитель", - сказал Юрий Тертель.

На выставке спецтехники природоохранной инспекции

На выставке спецтехники природоохранной инспекции

В церемонии открытия нового здания областной инспекции охраны животного и растительного мира приняли участие председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, помощник Президента - инспектор по Брестской области Василий Герасимов, председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук, руководители силовых ведомств и правоохранительных структур.-0-

На выставке спецтехники природоохранной инспекции

На выставке спецтехники природоохранной инспекции

Фото Вадима Якубёнка