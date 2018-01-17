В Бресте по требованию прокуратуры ликвидированы свалки на территории гаражных кооперативов

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте по требованию прокуратуры ликвидированы свалки мусора на территории гаражных кооперативов. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Несанкционированные свалки бытового, строительного и крупногабаритного мусора были выявлены при проверке на территориях многих кооперативов в Ленинском районе Бреста. Из-за захламленности некоторые свободные места под строительство новых гаражей не использовались, что лишало автовладельцев возможности получить эти участки. Обнаружена также свалка на одной из улиц города, размеры и состояние которой указывают, что она существовала долго.

Вследствие поступивших актов прокуратуры Бреста гаражные кооперативы ликвидировали несанкционированные свалки, а для недопущения скоплений мусора в будущем в некоторых местах установлены фотоловушки.

Администрация Ленинского района Бреста отменила разрешения на строительство индивидуальных гаражей на территориях гаражных кооперативов 63 лицам, которые не приступили к возведению объектов и содержали земельный участок в ненадлежащем санитарном состоянии. Информация в отношении 40 человек направлена в Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии для привлечения виновных к административной ответственности.-0-