В Бресте после вмешательства прокуратуры снесут аварийные строения

21 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Бреста приняла меры по ограничению доступа на аварийно опасные постройки, сообщили БЕЛТА в областной прокуратуре.

В конце января текущего года на территорию городского ремонтно-строительного треста по ул. Нефтяная проникли подростки. Во время игры 12-летний мальчик получил открытую черепно-мозговую травму. В ходе прокурорской проверки установлено, что расположенные там капитальные строения находятся в аварийном состоянии. В частности, разломаны крыши, другие деревянные элементы, в стенах имеются вертикальные трещины, дверные и оконные проемы ничем не защищены. При этом доступ на территорию объекта не был ограничен. Он не охранялся и не имел надежного ограждения. Заброшенные строения привлекали внимание не только детей, но и лиц, ведущих асоциальный образ жизни.

По требованию прокуратуры горисполком принял меры по обеспечению безопасности и ограничению доступа посторонних лиц на территорию "Брестгорремстройтреста". Собственник оградил данный участок. Кроме того, во втором квартале аварийно опасные строения будут снесены.-0-