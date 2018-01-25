В Брестской области дан старт второму этапу строительства соцжилья с техпомощью Китая

25 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня в торжественной обстановке дан старт второму этапу строительства в области социального жилья с использованием технико-экономической помощи Китая, передает корреспондент БЕЛТА.

В прошлом году в регионе был реализован первый этап проекта. В Бресте и Пинске введены в эксплуатацию по два 80-квартирных дома. Следующая стадия сотрудничества предусматривает возведение в Брестской области еще трех домов социального пользования. В Барановичах появится девятиэтажка, в которой сможет поселиться 81 семья. В Пинске специалисты возведут семиэтажный дом, рассчитанный на 63 квартиры. В Жабинке построят пятиэтажку на 40 квартир.

"Строительство жилья для социально незащищенных категорий - в приоритете социально-экономической политики республики. Для реализации проекта выбраны регионы, где наибольшее число нуждающихся граждан", - отметил заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Брестского облисполкома Сергей Лободинский.

Общая стоимость строительства по договору подряда составляет более Br9,7 млн. Генподрядчиком на объектах строительства выступает ООО "Китайская железнодорожная строительная корпорация №9", субподрядчиком выбрано КУП "Брестжилстрой". Планируется, что все три дома будут сданы в эксплуатацию в июле текущего года.

"Мы планируем, что строительство 40-квартирного дома позволит обеспечить жильем практически всех граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На данный момент в очереди на улучшение жилищных условий у нас стоят 89 человек, из них 36 имеют право на социальное жилье", - рассказал заместитель председателя Жабинковского райисполкома Максим Антонюк.

Всего в Беларуси во время второго этапа будет построено 22 дома на 1854 квартиры. "Можно однозначно сказать, что будет и третий этап строительства соцжилья в Беларуси. Уже завершены работы по разработке технико-экономического обоснования, - подчеркнул первый секретарь канцелярии советника по торгово-экономическим вопросам при посольстве Китая в Беларуси Чэнь Ю Дзинь. - Этот проект придает импульс социально-экономическому развитию Беларуси и символизирует высокий уровень стратегического партнерства между нашими странами".-0-

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