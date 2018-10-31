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В Брестской области наблюдается устойчивое снижение уровня преступности

Регионы 31.10.2018 | 15:33
Фото из архива
Фото из архива

31 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. На заседании коллегии прокуратуры Брестской области по итогам работы за январь-сентябрь отмечено устойчивое снижение уровня преступности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры.

За январь-сентябрь число зарегистрированных на территории региона преступлений сократилось на 8,4% (до 7359). Меньше совершено тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе с участием несовершеннолетних, ранее судимых, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. В этой связи органы прокуратуры Брестской области сделали акцент на надзоре за рассмотрением заявлений и сообщений о преступлениях в правоохранительных органах. При этом сами прокуроры по результатам доследственных проверок возбудили 315 уголовных дел.

Обеспечен также эффективный надзор за процессуальной деятельностью следственных подразделений области. На выездных судебных заседаниях было рассмотрено 313 уголовных дел. Для повышения качества поддержания государственного обвинения и апелляционных протестов по уголовным делам проведено обучение работников прокуратур районного звена.

С учетом поставленных задач прокуроры области сконцентрировали внимание на соблюдении законности в сферах экономики, сохранности собственности, реализации инвестиционных проектов и государственных программ, вопросах вовлечения в хозяйственный оборот объектов неиспользуемого и неэффективно используемого имущества, сокращения просроченной дебиторской задолженности, модернизации производства.

В ближайшей перспективе органы прокуратуры области намерены дополнительно проанализировать меры по защите законных интересов организаций государственной формы собственности, вопросы обеспечения безопасной жизнедеятельности людей, создания для них здоровых условий труда, предупреждения гибели и травматизма на производстве, аспекты трудоустройства осужденных, отбывающих наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительные учреждения открытого типа.-0-

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Теги
Брестская область, преступление, прокуратура
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